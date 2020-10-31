Умер Шон Коннери

Умер британский актер Шон Коннери. Об этом сообщает Би-би-си.

25 августа Коннери исполнилось 90 лет. Смерть артиста подтвердили его близкие

Наибольшую славу актер получил благодаря роли Джеймса Бонда. Он был первым, кто сыграл агента 007 в серии картин. Всего с его участием вышло семь фильмов о шпионе.

В 1988 году Коннери получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана за ленту «Неприкасаемые» Брайана Де Пальмы. В июле 2000 года получил титул «сэр», посвящён в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В 2003 году артист завершил карьеру. После этого он проживал с супругой на Багамских островах.