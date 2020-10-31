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Massive Attack выпустили короткометражку о влиянии музыкальной индустрии на экологию

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:43

Британская группа Massive Attack поделилась фильмом о климатическом кризисе и роли музыкальной индустрии в нем.

Короткий метр снят совместно с Центром исследований изменения климата Тиндалл (Tyndall Centre for Climate Change Research). В 2019 году группа объединилась с организацией, чтобы изучить влияние музыкальной индустрии на окружающую среду.

Massive Attack X Tyndall Centre for Climate Change Research from Unit 3 Films on Vimeo.

В рамках исследования Massive Attack готовили отчет о выбросах углерода, производимых группой во время их тура. Таким образом они хотели понять, как снизить экологический ущерб от гастролей. Премьера короткометражки должна была состояться в октябре на специальном концерте музыкантов в Ливерпуле, однако он был отменен из‑за коронавируса.

В проекте Massive Attack X Tyndall Centre for Climate Change Research участники группы и исследовательского центра, а также президент Forest Green Rovers Дэйл Винс и другие влиятельные спикеры обсуждают будущее музыки и экологии.

«Помимо хаоса, который пандемия привносит в нашу жизнь, в этом вынужденном перерыве можно найти возможность для того, чтобы задуматься и поменять ситуацию. Мы пришли к осознанию того, что музыкальная отрасль замедлилась и больше не будет прежней. Однако возможностей для дальнейших шагов достаточно, чтобы живая музыка сыграла свою роль в декарбонизации, поэтому мы решили сами стать теми, кто поменяет ситуацию, подтолкнет к этому и покажет, что это возможно», — сказал участник группы Дель Ная.

Этим летом Massive Attack представили новый аудиовизуальный EP «Eutopia». Он состоит из трех треков, а вдохновением для него послужила книга философа Томаса Мора «Утопия», написанная в начале XVI века.

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