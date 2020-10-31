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Почти половина россиян не уверена в завтрашнем дне

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:15

Почти половина жителей России — 49% — не чувствует уверенности в завтрашнем дне. К такому выводу пришли исследователи Фонда общественного мнения.

Свою уверенность в завтрашнем дне выразили 45% опрошенных. Каждый четвертый респондент считает, что в России сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы строить планы на будущее. 68% участников опроса уверены, что обстановка не слишком подходящая для планирования своей жизни на несколько лет вперед.

Чаще о неблагоприятной ситуации в стране говорила молодежь. По мнению россиян, среди основных причинам, мешающих планированию будущего сейчас, — отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19%), пандемию коронавируса (18%), рост безработицы (11%), низкие зарплаты и пенсии (11%), экономические проблемы (8%), действия властей (8%) и рост цен (8%).

Доля людей, живущих одним днем, за последние 3,5 года выросла с 60% до 65%. Также стало больше россиян, которые видят в своем окружении преимущественно пессимистично настроенных людей — их доля выросла с 47% до 54%.

Опрос проводился с 9 по 11 октября 2020 года. В нем приняли участие 1000 россиян старше 18 лет.

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