В Москве мужчина напал на полицейских у здания ГУ МВД

В Москве неизвестный напал на полицейских у здания ГУ МВД. После инцидента мужчину задержали, сообщает ТАСС.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, на Петровке у здания московского главка полиции мужчина несколько раз ударил проводивших патрулирование сотрудников. По предварительной информации, задержанный 1988 года рождения — уроженец Дагестана.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Вчера в Татарстане 16-летний подросток с криками «Аллах акбар!» напал на полицейский участок. Он несколько раз кинул «коктейль Молотова» в здание и попытался скрыться с места. Когда сотрудники МВД догнади его, он напал на них с нодом. Во время задержания несовершеннолетнего застрелили.