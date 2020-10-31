В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек

В Соединенных Штатах за последние сутки выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд среди всех стран мира за все время пандемии, сообщает Reuters со ссылкой на данные органов здравоохранения страны.

30 октября в США диагноз COVID-19 подтвердился у 100 233 человек. Этим числом был побит предыдущий рекорд, который зарегистрировали в стране 29 октября. Тогда за сутки коронавирус обнаружили у 91 248 человек.

До этого дня в мире максимум по выявленным за 24 часа случаям принадлежал Индии. В сентябре суточный прирост там составил 97 894 больных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных за сутки в США не превысило 100 тыс. человек. В частности, специалисты сообщили о 99 321 новых случаях.

Общее число заболевших в США с начала пандемии превысило 9 млн человек. Среди них около 230 тыс. пациентов умерли, выздоровели более 3,5 млн.