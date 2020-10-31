В Беларуси пенсионерку оштрафовали за фото с бело-красно-белой пастилой

В Беларуси 75-летнюю Ираиду Миско оштрафовали на 20 базовых величин (около 15 тыс. рублей) за участие в «незарегистрированных массовых мероприятиях», сообщает Ex-Press. В суде свидетель-милиционер заявил, что она выражала протест при помощи бело-красно-белой пастилы.

На одной из фотографий, представленных суду, пенсионерка держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета. «Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — заявил капитан милиции Евгений Семашко.

По окончании суда Миско сообщили, что на нее составлены и другие протоколы. К вечеру того же дня в ее квартиру пришли ГОВД, которые провели осмотр и изъяли компьютер.

Ираида Миско — кандидат сельскохозяйственных наук. Более 40 лет она работала в НИИ земледелия и растениеводства НАН Беларуси. На одном из предыдущих заседаний женщина говорила, что после выборов президента выходила с бело-красно-белым флагом, выражая свою гражданскую позицию.