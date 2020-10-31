В Барселоне акция против карантина переросла в беспорядки и мародерства. Пострадали 20 полицейских

30 октября несколько сотен человек собрались на площади Святого Иакова в центре Барселоны, чтобы выразить протест против антиковидных ограничений. В конечном итоге мирная акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, передает местное издание El Pais.
Беспорядки начались в пятницу вечером, когда несколько участников протеста стали бросать в полицейских кирпичи, пиротехнику и все, что попадется под руку. В сети появились кадры, на которых видно, как молодые люди разбивают витрину магазина и выносят оттуда велосипеды.
В результате были задержаны 12 человек, двое из них — несовершеннолетних. По данным каталонской полиции, 20 сотрудников полиции получили ранения.
Правоохранители назвали участников беспорядков «очень агрессивными и организованными членами ультраправых группировок».
Протесты и беспорядки в ночь на субботу произошли не только в столице, но и в других городах Испании. На акцию против карантинных мер также выходили жители Бургоса.
25 октября в Испании ввели чрезвычайное положение из‑за коронавируса. С 28 октября в стране ежедневно регистрируют более 20 тыс. зараженных.