В Барселоне акция против карантина переросла в беспорядки и мародерства. Пострадали 20 полицейских

30 октября несколько сотен человек собрались на площади Святого Иакова в центре Барселоны, чтобы выразить протест против антиковидных ограничений. В конечном итоге мирная акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, передает местное издание El Pais.

Беспорядки начались в пятницу вечером, когда несколько участников протеста стали бросать в полицейских кирпичи, пиротехнику и все, что попадется под руку. В сети появились кадры, на которых видно, как молодые люди разбивают витрину магазина и выносят оттуда велосипеды.