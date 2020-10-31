В Челябинске у ковидного госпиталя взорвался склад с медицинским кислородом

В Челябинске на территории городской больницы № 2, где содержат пациентов с коронавирусом, взорвался склад для хранения баллонов с кислородом. Об этом сообщает «74.ru».
Сотрудники МЧС заявили, что возгорание охватило два здания учреждения, горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров.
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что два пациента скончались либо непосредственно до взрыва, когда пришлось временно прекратить подачу кислорода, либо при эвакуации. По его словам, эту информацию проверяют.
В Минздраве подчеркнули, что погибших в результате происшествия нет. В городской администрации заявили, что во время инцидента никто не пострадал.
Всего из здания эвакуировали 158 человек, 155 изних вынесли на ближайший стадион. Троих нуждающихся в искусственной вентиляции легких готовят к переводу в городскую больницу № 1.
В мэрии заявили, что в больнице, где произошел взрыв, сложно обеспечить лечение больных COVID-19, поэтому всех пациентов распределят по другим медучреждениям. Сейчас ожидается транспорт, на котором развезут пациентов.