В Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии

Большинство жителей Новой Зеландии — 65,2% — на референдуме проголосовали за легализацию эвтаназии для тех, кто страдает неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщает «Би-би-си».

Против закона об эвтаназии высказались 33,8%. Официальные результаты референдума объявят через несколько дней.

Параллельно проводился опрос по легализации в стране употребления, продажи и производства марихуаны в рекреационных целях. Инициативу поддержали 46,1% участников референдума, еще 53,1% выступили против нее.

В прошлом году законопроект об эвтаназии уже поддержал новозеландский парламент. Однако, чтобы закон вступил в силу, его должны были также одобрить и на всенародном голосовании.

Закон «О выборе конца жизни (эвтаназии)» в стране начнет действовать примерно через год. Эвтаназия будет возможна только в случае неизлечимого заболевания, которое должно привести к смерти в течение ближайших шести месяцев и которое приносит «невыносимые страдания», причем человеку должно исполниться 18 лет и он должен иметь возможность выразить свое «информированное согласие».

Ранее проведение эвтаназии для неизлечимо больных детей в возрасте от года до 12 лет одобрили в Нидерландах. Прежде на это могли претендовать дети от 12 лет, а также малыши до года.