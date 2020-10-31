В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу

Архиерей Русской православной церкви митрополит Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу по литературе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает «Говорит Москва».

По его словам, священные тексты традиционных религий должны преподаваться детям хотя бы сокращенном виде. При этом он выступил против возрастной маркировки для такой информации.

«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой «16+»? Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно», — сказал митрополит Иларион.

Ранее в РПЦ представили новый проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете. Согласно плану, здание будет высотой 46 метров и рассчитано на одну тысячу человек. Его хотят оборудовать двумя подземными этажами, где разместятся помещения для прихожан и духовный центр МГУ.