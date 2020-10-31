перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер Шон Коннери 15:39
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу 15:30
Julian Wan/Unsplash В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек
В США суточный прирост заболевших COVID-19 впервые превысил 100 тыс. человек 14:55
Yungblud выпустил третий подряд клип на песню «Cotton Candy» 14:31
Мошенники под видом сотрудников аэропорта имени Кеннеди похитили дизайнерские вещи на 6 млн долларов 14:01
В Подмосковье введут режим самоизоляции для пожилых 13:35
В Челябинске у ковидного госпиталя взорвался склад с медицинским кислородом 13:00
Sam Moqadam/Unsplash В Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии
В Новой Зеландии одобрили легализацию эвтаназии 11:58
В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. На 143 меньше, чем вчера 10:48
Почти половина россиян не уверена в завтрашнем дне 10:15
В Беларуси пенсионерку оштрафовали за фото с бело-красно-белой пастилой 9:27
Massive Attack выпустили короткометражку о влиянии музыкальной индустрии на экологию 8:43
Режиссер «Доктора Стрэнджа» и «Синистера» поставит фильм по рассказу сына Стивена Кинга 3:55
В Великобритании открыли первый в мире парк ежей 3:31
DiscussingFilm/Twitter Отец и дочь: Итан и Майя Хоук снимутся вместе в фильме «Револьвер»
Отец и дочь: Итан и Майя Хоук снимутся вместе в фильме «Револьвер» 2:57
В Вене около 50 человек напали на католическую церковь с криками «Аллах акбар!» 2:17
Режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» снимет ремейк «Людей под лестницей» Уэса Крэйвена 1:32
ВОЗ зарегистрировала рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки 0:46
Том Морелло выпустил песню-трибьют Эдди Ван Халену «Secretariat» Вчера в 23:47
cavc92/Twitter Мэрилин Мэнсон снимется во втором сезоне хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов»
Мэрилин Мэнсон снимется во втором сезоне хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов» Вчера в 23:10
Отключить рекламу

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:30

Архиерей Русской православной церкви митрополит Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу по литературе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает «Говорит Москва».

По его словам, священные тексты традиционных религий должны преподаваться детям хотя бы сокращенном виде. При этом он выступил против возрастной маркировки для такой информации.

«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой «16+»? Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно», — сказал митрополит Иларион.

Ранее в РПЦ представили новый проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете. Согласно плану, здание будет высотой 46 метров и рассчитано на одну тысячу человек. Его хотят оборудовать двумя подземными этажами, где разместятся помещения для прихожан и духовный центр МГУ.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить