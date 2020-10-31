В Подмосковье введут режим самоизоляции для пожилых

В Московской области со 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в в эфире телеканала «Россия-24».

С 26 сентября самоизоляция носила рекомендательный характер для пенсионеров и людей с хроническими заболевании в регионе. Согласно постановдению, режим продлится до 15 ноября. Социальные карты блокироваться не будут.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную», — сказал Воробьев.

В Московской области за последние сутки выявили 535 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших возросло до 86 821. Выздоровели за все время 64 649 человек, иумерли 1608.