В Вене около 50 человек напали на католическую церковь с криками «Аллах акбар!»

В Вене около 50 молодых людей турецкого происхождения напали на католическую церковь Святого Антония Падуанского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на австрийское издание «Курир».

По информации журналистов, мужчины выкрикивали «Аллах акбар!» и разбивали церковную утварь — они повредили церковные скамьи и исповедальню. Настоятель церкви вызвал полицию, но нападавшие скрылись до ее приезда. Теперь их, вероятно, будут искать по видео с камер наблюдения, установленных в храме.

РИА «Новости» сообщило, что полиции уже удалось установить личности десяти злоумышленников. После случившегося церковь Святого Антония Падуанского закрыли по соображениям безопасности. Министр внутренних дел Австрии Карх Нехаммер осудил нападение на храм.

«Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен», — сказал Нехаммер.

До этого в Париже мужчина с двумя ножами напал на сотрудника полиции, он также выкрикивал «Аллах акбар!». А днем ранее во Франции были совершены еще несколько нападений — в Ницце и Авиньоне.

Акты насилия в последние дни произошли и за пределами Европы. В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника французского консульства, а в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» набросился на полицейских.