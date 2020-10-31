Отец и дочь: Итан и Майя Хоук снимутся вместе в фильме «Револьвер»

Американский актер Итан Хоук, известный по фильмам «Общество мертвых поэтов», «Отрочество» и «Тренировочный день», снимется вместе со своей дочерью Майей в новой романтической комедии под названием «Револьвер». Об этом сообщил NME.

Хоуки сыграют отца и дочь, живущих на Аляске в 1960-х годах. Героиня Майи Джейн — девочка-тинейджер, мечтающая потерять невинность с гитаристом группы The Beatles, который неожиданно оказывается в ее городе Анкоридж по пути в Японию.

Режиссером картины станет Эндрю Стэнтон, автор мультфильмов «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо» и «Приключения Флика». Кейт Трефри напишет сценарий, ранее она работала над «Очень странными делами».

В прошлом году Майя Хоук появилась в сериале «Очень странные дела» в роли Робин Бакли, а также сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». В августе 22-летняя девушка выпустила свой дебютный музыкальный альбом «Blush».

Последняя работа Итана Хоука — роль аболициониста Джона Брауна в сериале «Птица доброго Господа». Посмотреть трейлер нового шоу можно здесь. А увидеть сериальный дебют его 18-летнего сына Левона можно будет скоро в четвертом сезоне все тех же «Очень странных дел».