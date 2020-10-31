В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. На 143 меньше, чем вчера

В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 143 заболевших меньше, чем днем ранее.
Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 618 116. За сутки выздоровели 14 854 человека, за все время — 1,2 млн. Умерли за сутки 334 пациента, за все время — 27 990.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 45,5 млн человек, из них умерли почти 1,19 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (почти 9,1 млн). На втором и третьем — Индия (8,1 млн) и Бразилия (5,5 млн).