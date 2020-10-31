В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса. На 143 меньше, чем вчера

В России за сутки выявили 18 140 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 143 заболевших меньше, чем днем ранее.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае.