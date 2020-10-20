Канал Nexta признали экстремистским, Монеточка пришла к Дудю и другие новости дня

В России очередной антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом — более 16 тыс. новых случаев. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 431 635.

Московские власти потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами через смартфоны. Она будет создавать отчет о передвижении человека за день, неделю, месяц и год.

Правительство не поддержало поправки Мизулиной, которые запрещают изымать детей из семьи без решения суда, а также вступать в брак и усыновлять детей трансгендерным персонам. Отрицательное заключение по законопроекту представил и СПЧ.

Телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали экстремистскими в Беларуси. Решение объяснили публикацией контента, направленного на организацию массовых беспорядков.

Мэрия Москвы проверит тарифы на доставку «Яндекса» и Delivery Club. Ранее рестораторы пожаловались на завышенную стоимость развозки еды.

В США раскрыли схему контрабанды техники Apple в Россию с участием сотрудников «Аэрофлота». С 2019 года преступники перегнали товар на сумму 50 млн долларов.

В Ирландии возобновили локдаун из‑за коронавируса. В Испании из‑за пандемии закроют целый регион.

В США утилизировали полученные в подарок от России 45 аппаратов ИВЛ. Технику не использовали, поскольку возникла разница в напряжении в электрических сетях.

Осужденный пожизненно за убийство журналистки изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Полиция окружила его в полукилометре от места заключения и вернула в камеру.

Монеточка стала новой героиней «вДудя». Она рассказала о жизни после славы, о том, куда потратила 18 млн рублей и почему Моргенштерн лучше Оксимирона.

У актера Джеффа Бриджеса нашли лимфому. Он заверил поклонников, что уже начал лечение.

Две новые серии «Эйфории» выйдут в декабре. В России эпизоды можно будет посмотреть на «Амедиатеке».

Netflix показал трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана «Ма Рейни: Мать блюза». Картина выйдет на платформе 18 декабря.