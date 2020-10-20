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СК возбудил уголовное дело против полицейских, вымогавших деньги у сына главреда Cosmopolitan 21:52
Группа «ДДТ» выпустила саундтрек к фильму «Доктор Лиза» 21:25
Канал Nexta признали экстремистским, Монеточка пришла к Дудю и другие новости дня 20:55 Дайджест
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Майли Сайрус работает над альбомом каверов группы Metallica 20:50
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В Петербурге БДТ отменил спектакли из‑за коронавируса у артистов 19:55
Телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали в Беларуси экстремистскими. Проект сменил название Обновлено в 19:54
Полиция проверит информацию об избиении девушки во время стрима 19:28
Пресс-служба «Современника» В «Современнике» покажут спектакль, вдохновленный поэзией шестидесятников
В «Современнике» покажут спектакль, вдохновленный поэзией шестидесятников 19:19
Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана из‑за нарушений по COVID-19 18:29
Nokia поможет НАСА запустить 4G на Луне 18:12
В Чите похитили часть трубы, по которой кислород шел к аппаратам ИВЛ. Пациенты не пострадали 17:57
Считавшуюся пропавшей картину Климта выставили в итальянском музее 17:37
Gage Skidmore/Wikimedia Журналист New Yorker мастурбировал в Zoom и думал, что его не видят. Но его увидели
Журналист New Yorker мастурбировал в Zoom и думал, что его не видят. Но его увидели 17:09
ТАСС: водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал и ограбил пассажирку в Москве 17:08
Том Фелтон, сыгравший Малфоя, планирует собрать вместе актеров из «Гарри Поттера» 16:49
Изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Он осужден пожизненно за убийство журналистки 16:17
Суд согласился выпустить фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца по УДО 15:46
Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» призналась в бисексуальности
Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» призналась в бисексуальности 15:45
Сценарист «Назад в будущее» объяснил, почему новая часть трилогии не имеет шансов на существование 15:22
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Дайджест

Канал Nexta признали экстремистским, Монеточка пришла к Дудю и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:55

В России очередной антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом — более 16 тыс. новых случаев. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 431 635.

Московские власти потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами через смартфоны. Она будет создавать отчет о передвижении человека за день, неделю, месяц и год.

Правительство не поддержало поправки Мизулиной, которые запрещают изымать детей из семьи без решения суда, а также вступать в брак и усыновлять детей трансгендерным персонам. Отрицательное заключение по законопроекту представил и СПЧ.

Телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали экстремистскими в Беларуси. Решение объяснили публикацией контента, направленного на организацию массовых беспорядков.

Мэрия Москвы проверит тарифы на доставку «Яндекса» и Delivery Club. Ранее рестораторы пожаловались на завышенную стоимость развозки еды.

В США раскрыли схему контрабанды техники Apple в Россию с участием сотрудников «Аэрофлота». С 2019 года преступники перегнали товар на сумму 50 млн долларов.

В Ирландии возобновили локдаун из‑за коронавируса. В Испании из‑за пандемии закроют целый регион.

В США утилизировали полученные в подарок от России 45 аппаратов ИВЛ. Технику не использовали, поскольку возникла разница в напряжении в электрических сетях.

Осужденный пожизненно за убийство журналистки изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Полиция окружила его в полукилометре от места заключения и вернула в камеру.

Монеточка стала новой героиней «вДудя». Она рассказала о жизни после славы, о том, куда потратила 18 млн рублей и почему Моргенштерн лучше Оксимирона.

У актера Джеффа Бриджеса нашли лимфому. Он заверил поклонников, что уже начал лечение.

Две новые серии «Эйфории» выйдут в декабре. В России эпизоды можно будет посмотреть на «Амедиатеке».

Netflix показал трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана «Ма Рейни: Мать блюза». Картина выйдет на платформе 18 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле

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