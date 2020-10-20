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Московские власти потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами через смартфоны

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:45

Московский Центр организации дорожного движения потратит порядка 155,3 млн рублей на систему мониторинга пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок.

Московские власти собираются в течение полугода установить на пешеходных стелах навигации и транспортных остановках 220 аппаратно-программных комплексов и софт для сбора с них данных. Система должна будет собирать информацию с MAC-адресов (номер, присваиваемый каждому устройству при создании — Прим. ред.) Bluetooth- и Wi-Fi-устройств в радиусе 50 метров.

Согласно документам на сайте госзакупок, система будет создавать отчет о передвижении человека за день, неделю, месяц и год. Софт будет работать вместе с камерами наблюдения, который передают сведения о количестве пассажиров. Данные будут передаваться в единый центр хранения данных, таким образом система позволит отслеживать движения московских пешеходов.

Власти заявляют, что применение АПК позволит формировать пешеходные карты пассажиропотока в Москве. Как уточнили в ЦОДД, цель проекта — «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», а персонифицированные данные система собирать не будет. Техническое задание проекта составлено исходя из практики Сингапура, Лондона и Берлина.

При этом закупка приостановлена из‑за жалобы одного из участников тендера, нашедшего нарушения. Аукцион, согласно карточке закупки, выиграла компания «Информационные технологии будущего».

Как отметил руководитель направления аналитики ГК InfoWatch Андрей Арсеньев, такая система будет формировать таргетированные предложения, присылать уведомления о скидках и распродажах.

Данные о передвижении обладателей мобильных телефонов также передают мобильные операторы. Однако они дают информацию по крупным квадратам, а не с привязкой конкретной локации, к тому же их работа «зарегулирована». Использование АПК позволит властям узнавать подробную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров без запросов, считают источники «Коммерсанта».

Однако данные останутся обезличенными: у МАС-адресов нет привязки к личности владельца устройства. Сегодня данные о пассажирах собирают и другие системы, например, турникеты (они, впрочем, не показывают дальнейший путь человека в метро, а новая система будет проводить более качественный анализ).

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