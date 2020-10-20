В России впервые выявили более 16 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 16 319 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это самое высокое значение за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях, Алтайском крае, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае и Свердловской области.