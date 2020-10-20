В России впервые выявили более 16 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 16 319 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это самое высокое значение за все время пандемии.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях, Алтайском крае, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае и Свердловской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 431 635. За последние сутки вылечились 9 704 человек, за все время — 1 085 608. За сутки умерли 269 пациентов, за все время — 24 635. Число активных случаев достигло 321 392.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 40,4 млн человек, 1,1 млн из них умерли, свыше 27 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом США (8,2 млн), на втором Индия (7,5 млн), на третьем Бразилия (5,2 млн).