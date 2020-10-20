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Новой героиней «Вдудя» стала певица Монеточка

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:04

Героиней нового выпуска «Вдудя» стала росийская певица Монеточка. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В видео Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки — Прим. ред.) рассказывает Дудю о жизни после славы, о том, куда она потратила 18 млн рублей, почему Моргенштерн лучше Оксимирона, и как певица снялась в кино, где ее отца играет Сергей Бурунов.

В выпуске Монеточка также признается в любви к творчеству российского режиссера Александра Сокурова и рассказывает пронзительную историю про Хаяо Миядзаки.

Предыдущее интервью Юрий Дудь взял у Алексея и Юлии Навальных после того, как оппозиционный политик вышел из комы. В ролике Навальный рассказал о том, что он чувствовал во время отравления.

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