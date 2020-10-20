Netflix представил трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана «Ма Рейни: мать блюза»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Ма Рейни: мать блюза» — последней киноработы актера Чедвика Боузмана, умершего от рака в августе 2020 года в возрасте 43 лет. Она выйдет на платформе 18 декабря.

Боузман сыграл роль амбициозного трубача Леви в экранизации пьесы Августа Уилсона — знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии. Партнершей актера по картине стала лауреатка «Оскара» Виола Дэвис, звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» и фильма «Прислуга».