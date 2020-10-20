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Netflix представил трейлер последнего фильма Чедвика Боузмана «Ма Рейни: мать блюза»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:44

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Ма Рейни: мать блюза» — последней киноработы актера Чедвика Боузмана, умершего от рака в августе 2020 года в возрасте 43 лет. Она выйдет на платформе 18 декабря.

Боузман сыграл роль амбициозного трубача Леви в экранизации пьесы Августа Уилсона — знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии. Партнершей актера по картине стала лауреатка «Оскара» Виола Дэвис, звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» и фильма «Прислуга».

Лента расскажет о непростых отношениях знаменитой певицы Ма Рейни и молодого инструменталиста, который примет участие в записи ее новой композиции. «Напряженность и температуры повышаются в течение дневной сессии звукозаписи в Чикаго 1920-х годов, когда группа музыкантов встречает первопроходца, легендарную «мать блюза» Ма Рейни», — говорится в синопсисе Netflix.

Ма Рейни — выдающаяся американская певица, одна из первых темнокожих артисток, начавших записываться на профессиональной студии. Она впервые появилась на сцене на рубеже XIX и XX веков и гастролировала до середины 1930-х годов — позднее «мать блюза» ввели в Зал славы блюза и Зал славы рок-н-ролла.

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