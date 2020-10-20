Ирландия объявила о возобновлении локдауна из‑за коронавируса

Власти Ирландии объявили о самом высоком уровне опасности из‑за пандемии коронавируса. Из‑за этого страна возвращается к карантинным мерам, которые во многом повторяют весенний локдаун.

Согласно данным на сайте правительства, с 21 октября ирландцам будет запрещено удаляться от дома более чем на 5 километров, за исключением походов на работу, за продуктами или в аптеку. Закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек, не будут работать парикмахерские, салоны красоты и фитнес-клубы. Барам, кафе и ресторанам разрешат работать только навынос или осуществлять доставку.

Также власти обязали работать дистанционно тех, чья деятельность позволяет оставаться дома. Школы и детские сады, а также строительные и производственные компании продолжат работу.

Новые ограничения вводятся до 1 декабря, но могут быть пересмотрены через месяц.

В Ирландии с начала пандемии выявили более 51 тыс. случаев коронавируса, из которых 1852 — оказались смертельными. С начала октября суточный прирост вырос и теперь держится на отметки около тысячи новых случаев. В связи с этим власти решили ввести самый строгий режим.