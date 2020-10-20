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Две новые серии «Эйфории» выйдут в декабре

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:33

Две новые серии «Эйфории» выйдут в декабре 2020 года. Об этом в своем инстаграме сообщила исполнительница роли Ру, актриса Зендая.

«Мы правда скучали по ним. Два новых эпизода «Эйфории» скоро выйдут. Первый появится 6 декабря», — написала Зендая. В России первая серия выйдет 7 декабря на «Амедиатеке».

В первом эпизоде Ру будет отмечать Рождество. Поставил серии режиссер первого сезона Сэм Левинсон.

«Эйфория» показывает жизнь современных американских подростков и трудности, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Главная героиня сериала, 17-летняя Ру, страдает от наркотической зависимости, а ее трансгендерная подруга Джулс сталкивается с неприятием со стороны окружающих. Каждая серия первого сезона была посвящена новому персонажу.

«Афиша Daily» брала интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Поговорили о том, каково сейчас быть подростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.

У пользователей мультимедийного сервиса Okko появилась возможность по достоинству оценить сериалы, созданные в Китае. Так, эксклюзивно в Okko можно будет посмотреть одни из самых популярных на родине сериалов: красочную историческую драму о первой красавице Древнего Китая — «Легенда о Ян Гуйфэй» и масштабную «Историю Цяньлуна» — об эпохе правления шестого китайского императора династии Цин, которая вошла в историю как период расширения территории Китая и расцвета искусств.

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