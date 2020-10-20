В США утилизировали полученные в подарок от России 45 аппаратов ИВЛ

В Соединенных Штатах утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые весной были поставлены из России для поддержания больных с коронавирусом. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Представитель организации рассказал, что аппараты «по сути, выброшены на помойку». Тем не менее утилизацию провели в соответствии со строгими нормативными требованиями.

В США эту технику не использовали, поскольку возникла разница в напряжении в электрических сетях, а специальных адаптеров в больницах не было. К тому же, отмечает издание, аппараты произвела российская компания, которая находится под американскими санкциями.

Когда именно было утилизировано оборудование, представитель FEMA не уточнил. В США аппараты были поставлены в апреле в рамках гуманитарной помощи. В середине мая их вернули в FEMA, которое занималось распределением приборов. Это произошло после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты «Авента-М». Тогда в результате инцидентов погибли шесть человек.