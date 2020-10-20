У актера Джеффа Бриджеса нашли рак. Он не унывает и просит не забыть проголосовать на выборах

Американский актер Джефф Бриджес сообщил о том, что у него обнаружили лимфому. Об этом он написал в своем твиттере.
«Как бы сказал Чувак (персонаж Бриджеса из «Большого Лебовски» — Прим. ред.), обнаружилось новое дерьмо. У меня диагностировали лимфому. Это серьезное заболевание, но мне повезло, что со мной работает серьезная команда докторов. Прогноз хороший», — отметил актер в своем твите.
Бриджес заверил подписчиков, что начал лечение. Он также пообещал, что будет писать в твиттере о своем выздоровлении.
Актер поблагодарил всех, кто поддерживает его в это тяжелое время. Бриджес не забыл призвать подписчиков голосовать на выборах президента США. «Раз уж я привлек ваше внимание, не забудьте проголосовать на выборах. Это наше общее дело», — написал актер.
Джефф Бриджес стал известен по ролям в фильмах «Большой Лебовски», «Железная хватка», «Планета Ка-Пэкс» и «Трон». Он является лауреатом премии «Оскар» за роль в фильме «Сумасшедшее сердце».