Телеграм-канал Nexta Live и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими материалами

Суд центрального района Минска признал оппозиционный белорусский телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Об этом пишет агентство БелТа.

Решение объяснили тем, что в телеграм-канале появляется контент, в том числе видео, который направлен на организацию массовых беспорядков. Теперь репосты из Nexta Live и размещение его логотипа влечет ответственность по части 2 статьи 17.11 КоАП Беларуси. Наказание по статье — штрафы с возможной конфискацией «орудий и средств совершения указанного нарушения».

Министерство информации республики собирается ограничить доступ к Nexta Live и «информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования», а также предотвратить их распространение в белорусском сегменте.

В самой Nexta Live пояснили, что их основной новостной канал Nexta и сатирическая Luxta остались законными. «Так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — пояснила администрация канала.

В Верховном суде Беларуси заявили «Подъему», что власти республики будут наказывать тех, у кого в телефоне найдут подписку на Nexta.

«Мы, как представители суда, не можем оценивать правовые последствия тех или иных действий. Но по общей практике, распространением являются активные действия, поэтому репосты, пересылки друг другу — да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал Nexta, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите», — пояснили в суде.

При этом Анастасия Буракова из «Правозащиты открытки» сказала «Открытым медиа», что россияне могут без проблем репостить материалы Nexta и Nexta Live. Главное — не делать этого на территории Беларуси, отметила она.

Телеграм-канал Nexta Live — главный рупор белорусского протеста. Он публикует фотографии и видеозаписи с демонстраций, которые присылают пользователи со всей Беларуси. Также на канале появляется оперативная информация о передвижении демонстрантов и ОМОНа, публикуются данные о пострадавших и задержанных.

Кроме того, Nexta Live — самый читаемый русскоязычный новостной телеграм-канал. На данный момент его аудитория составляет 1,9 млн человек.