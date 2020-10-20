Московские власти проверят тарифы на доставку «Яндекса» и Delivery Club

Мэрия Москвы проверит тарифы служб доставки «Яндекса» и Delivery Club на возможное нарушение антимонопольного законодательства, сообщил заммэра по экономической политике Владимир Ефимов. На завышенную стоимость развозки еды пожаловались рестораторы.

Тему подняли на совете по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы. В ходе заседания вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов пожаловался на «монополию» в сфере доставки еды, которую установили в Москве «Яндекс» и Delivery Club. По его словам, операторы начали устанавливать тарифы по своему усмотрению, причем иногда сумма достигает 35% от стоимости заказа.

Деятельность ресторанов становится нерентабельной, поскольку в условиях, когда заведения не могут работать, кроме как через доставку, и лишены выбора, им приходится вдобавок работать по тарифу в 35% и уходить в еще больший минус, заявил Миронов. В мэрии пообещали разобраться в этой ситуаци.

«Если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, от имени правительства Москвы напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — сказал Ефимов.

В «Яндекс.Еде» сообщили «Интерфаксу», что готовы ответить на все интересующие вопросы проверяющих органов. К тому же в компании объявили, что с сегодняшнего дня действует новый пакет мер поддержки ресторанов на 120 млн рублей, разработанный совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России. Он включает обнуление комиссии на заказ навынос для локальных ресторанов и небольших сетей до трех заведений.