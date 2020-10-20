В США раскрыли схему контрабанды техники Apple в Россию с участием сотрудников «Аэрофлота»

Власти США раскрыли контрабанду электроники, главным образом Apple, в Россию на общую сумму 50 млн долларов. В незаконной перевозке участвовали сотрудники «Аэрофлота», говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

По делу обвиняются десять человек, восемь из который арестованы, еще два — находятся в розыске. Прокуратура считает, что они покупали электронику в США, а затем отправляли ее в Россию с курьерами, среди которых были бывшие и нынешние сотрудники «Аэрофлота». Техника ввозилась в страну без разрешения на экспорт.

По такой схеме контрабандисты действовали минимум с 2019 года. За это время обвиняемые перенаправили из США в РоссиЮ товар на сумму 50 млн долларов.

Госдеп США аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за предполагаемое участие в схеме. Во время арестов правоохранители нашли более 600 тыс. долларов наличными, а также большое количество электронных устройств, в том числе краденных.

В Генконсульстве России сообщили ТАСС, что проверяют информацию о причастности россиян к заявленной контрабанде.