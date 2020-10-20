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Изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Он осужден пожизненно за убийство журналистки

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:17

Датский изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль, попытался сбежать из тюрьмы. Полиции удалось поймать его и вернуть в камеру, сообщает Danmarks Radio.

Мадсен смог выбраться из тюрьмы Альбертслунда, в которой содержатся одни из самых опасных преступников Дании, пригрозив охране самодельной бомбой. Однако за ее пределами — в 400–500 метрах от ворот — его окружила полиция. Сам изобретатель, на котором был пояс, похожий на взрывное устройство, сидел на обочине дороги.

После переговоров полицейским удалось вернуть Мадсена в камеру. Пока не сообщается, в действительности ли при нем была бомба. В тюрьме преступника держали в изоляции, поскольку были подозрения, что он попытается сбежать, пишет газета Extra Bladet.

Петер Мадсен расчленил шведскую журналистку Ким Валль в августе 2017 года. Девушка отправилась с ним в плавание на крупнейшей в мире частной подлодке «Наутилус», построенной самим Мадсеном. Журналистка готовила материал об изобретателе для американского журнала Wired.

Когда лодку нашли затопленной в бухте недалеко от Копенгагена, Мадсен заявил, что высадил Валль еще прошлым вечером и ему неизвестно о ее местонахождении. Впоследствии он несколько раз менял показания: говорил, что журналистка умерла из‑за падения на нее тяжелого люка подводной лодки, а в конечном итоге остановился на версии, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Тот факт, что это он убил девушку, изобретатель отрицал.

В октябре 2017 года полиция обнаружила в воде фрагменты тела, упакованные в пластиковые пакеты. Кроме того, на компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи, на которых женщин обезглавливали на камеру.

В январе стало известно, что бывшая российская журналистка и беженка из России Дженни Курпен вышла за Мадсена замуж.

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