Изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Он осужден пожизненно за убийство журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль, попытался сбежать из тюрьмы. Полиции удалось поймать его и вернуть в камеру, сообщает Danmarks Radio.

Мадсен смог выбраться из тюрьмы Альбертслунда, в которой содержатся одни из самых опасных преступников Дании, пригрозив охране самодельной бомбой. Однако за ее пределами — в 400–500 метрах от ворот — его окружила полиция. Сам изобретатель, на котором был пояс, похожий на взрывное устройство, сидел на обочине дороги.

После переговоров полицейским удалось вернуть Мадсена в камеру. Пока не сообщается, в действительности ли при нем была бомба. В тюрьме преступника держали в изоляции, поскольку были подозрения, что он попытается сбежать, пишет газета Extra Bladet.

Петер Мадсен расчленил шведскую журналистку Ким Валль в августе 2017 года. Девушка отправилась с ним в плавание на крупнейшей в мире частной подлодке «Наутилус», построенной самим Мадсеном. Журналистка готовила материал об изобретателе для американского журнала Wired.

Когда лодку нашли затопленной в бухте недалеко от Копенгагена, Мадсен заявил, что высадил Валль еще прошлым вечером и ему неизвестно о ее местонахождении. Впоследствии он несколько раз менял показания: говорил, что журналистка умерла из‑за падения на нее тяжелого люка подводной лодки, а в конечном итоге остановился на версии, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Тот факт, что это он убил девушку, изобретатель отрицал.

В октябре 2017 года полиция обнаружила в воде фрагменты тела, упакованные в пластиковые пакеты. Кроме того, на компьютере Мадсена полицейские нашли видеозаписи, на которых женщин обезглавливали на камеру.

В январе стало известно, что бывшая российская журналистка и беженка из России Дженни Курпен вышла за Мадсена замуж.