Власти испанской провинции Наварра решили полностью закрыть въезд и выезд в регион из‑за пандемии коронавируса, сообщило издание Diario de Navarra.

Посетить автономную область на севере страны или покинуть ее смогут только люди с особыми на то причинами: работой, учебой, необходимостью ухаживать за родственниками или иными неотложными ситуациями. Такой режим сохранится в провинции с 22 октября по 4 ноября.

Наварра стала первым регионом Испании, который полностью изолируются из‑за COVID-19 — ранее закрывали только отдельные города, например, Мадрид. Однако новая волна заражения вынудила власти прибегнуть к беспрецедентным мерам.

По сообщению Reuters, на карантин в Испании также закроют города Бургос и Аранда-де-Дуэро. Кроме того, в Арагоне ограничат число посетителей в барах и запретят продажу алкоголя в магазинах ночью, а в Каталонии круглосуточные компании ограничат в работе с 22.00 до 7.00.

На данный момент в Испании, согласно данным Университета имени Джона Хопкинса, заболели более 974 тыс. человек, почти 34 тыс. пациентов умерли. В столице страны свыше 230 тыс. активных случаев COVID-19.