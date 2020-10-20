перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Том Фелтон, сыгравший Малфоя, планирует собрать вместе актеров из «Гарри Поттера» 16:49
Телеграм-канал Nexta Live и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими материалами 16:40
Изобретатель Петер Мадсен попытался сбежать из тюрьмы. Он осужден пожизненно за убийство журналистки 16:17
Суд согласился выпустить фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца по УДО 15:46
Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» призналась в бисексуальности
Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» призналась в бисексуальности 15:45
Сценарист «Назад в будущее» объяснил, почему новая часть трилогии не имеет шансов на существование 15:22
Правительство не поддержало поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерным людям усыновлять детей 15:10
Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации. В залах поставили новое оборудование 14:49
Faces & Laces объявил о переезде и сотрудничестве с «Винзаводом» 14:18
Вышел документальный фильм «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма» 14:18
Adam Nieścioruk/Unsplash В России впервые выявили более 16 тыс. случаев коронавируса за сутки
В России впервые выявили более 16 тыс. случаев коронавируса за сутки 13:45
В США утилизировали полученные в подарок от России 45 аппаратов ИВЛ 13:39
«Ночь искусств» 3 ноября пройдет онлайн 13:30
ИИ впервые выиграл журналистскую премию 13:07
Московские власти проверят тарифы на доставку «Яндекса» и Delivery Club 12:47
Ukrlife.tv/YouTube Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили в Беларуси из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде
Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили в Беларуси из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде 12:35
Две новые серии «Эйфории» выйдут в декабре 12:33
В США раскрыли схему контрабанды техники Apple в Россию с участием сотрудников «Аэрофлота» 11:58
Умерла народная артистка России Ирина Скобцева 11:20
Ирландия возобновляет локдаун из‑за коронавируса 11:09
Отключить рекламу

Правительство не поддержало поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерным людям усыновлять детей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала поправки в Семейный кодекс, которые запрещают трансгендерным персонам вступать в брак, менять пол в паспорте и усыновлять детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.

Разработала законопроект группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Одна из предложенных поправок запрещает органам опеки изымать детей из семьи без решения суда.

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — говорится в документе.

Кроме того, понятия, вводимые законопроектом, по мнению кабмина, «носят неопределенный характер», из‑за чего их нужно привести в соответствие с терминологией, используемой в российском законодательстве.

В пояснительной записке к документу нет аргументов, которые бы доказали необходимость изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом, посчитали в правительственной комиссии.

Ранее 20 октября отрицательное заключение по поправкам Мизулиной подготовил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. «Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отбирания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, добавив, что в центре должны быть права ребенка.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Совет по правам человека
Люди
Елена Мизулина
Валерий Фадеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить