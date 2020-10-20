Правительство не поддержало поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерным людям усыновлять детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала поправки в Семейный кодекс, которые запрещают трансгендерным персонам вступать в брак, менять пол в паспорте и усыновлять детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.

Разработала законопроект группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Одна из предложенных поправок запрещает органам опеки изымать детей из семьи без решения суда.

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — говорится в документе.

Кроме того, понятия, вводимые законопроектом, по мнению кабмина, «носят неопределенный характер», из‑за чего их нужно привести в соответствие с терминологией, используемой в российском законодательстве.

В пояснительной записке к документу нет аргументов, которые бы доказали необходимость изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом, посчитали в правительственной комиссии.

Ранее 20 октября отрицательное заключение по поправкам Мизулиной подготовил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. «Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отбирания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, добавив, что в центре должны быть права ребенка.