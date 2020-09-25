В Москве возвращают ограничения, Хаски выпустил альбом и другие новости дня

В России за сутки выявили 7212 случаев коронавируса в 85 регионах. Это максимум за три месяца. В Москве на фоне увеличения числа заболевших возвращают ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями: им не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

«Открытые медиа» сообщили, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

Рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo ранили четырех человек. Двоих подозреваемых уже задержали. В начале месяца издание вновь опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда.

Алексей Навальный поблагодарил пилотов, которые экстренно посадили самолет, когда ему стало плохо, и врачей скорой помощи, доставивших его в омскую больницу. «Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — написал политик.

В Москве завели уголовное дело на двоих полицейских, которые, по версии следствия, продавали личные данные граждан из городской системы видеонаблюдения. Дела возбуждены по статьям о злоупотреблении полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни.

В Великобритании сумчатая крыса получила высшую награду для животных: она в течение семи лет находила неразорвавшиеся наземные мины в Камбодже. За это время животное помогло очистить от взрывных устройств более 141 тыс. квадратных метров и спасти не одну жизнь.

«Бюллетень кинопрокатчика» составил рейтинг главных российских актрис десятилетия. Первое место в нем заняла Светлана Ходченкова, за ней идут Александра Бортич и Елена Лядова.

И еще о российском кино: появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева. Картина победила в одной из программ Венецианского кинофестиваля, а также взяла три награды на «Кинотавре».

Пятница — день музыкальных релизов. Рэпер Хаски выпустил альбом «Хошхоног», рокеры Deftones — пластинку «Ohms», а панк-группа Idles — полноформатник «Ultra mono». Мэрилин Мэнсон представил клип на песню «Don’t Chase the Dead» с Норманом Ридусом в главной роли.

Группа «Мумий Тролль» отпразднует 20-й день рождения альбома «Точно ртуть алоэ» онлайн-концертом в VR. Мероприятие пройдет 16 октября, зрители услышат все песни со знаменитой пластинки.

Delivery Club и «Б.Ю.Александров» выпустили специальную тарелку для сырков. Получить ее смогут те пользователи сервиса, чьи инициалы содержат буквы Б, Ю, А. Для этого им нужно заполнить форму c 25 по 30 сентября. Среди участников также разыграют месячный запас сырков.