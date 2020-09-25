Калифорнийские рокеры Deftones выпустили первый с 2016 года альбом «Ohms». Его можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

Девятая пластинка музыкантов состоит из десяти треков, часть из которых метал-группа представила в течение последних нескольких месяцев.

Музыкальные критики с восторгом встретили «Ohms» — в The Guardian заявили, что «Deftones наконец-то создали альбом, в котором доказали, что их энергия абсолютно не уменьшается».