Калифорнийские рокеры Deftones выпустили первый с 2016 года альбом «Ohms». Его можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Девятая пластинка музыкантов состоит из десяти треков, часть из которых метал-группа представила в течение последних нескольких месяцев.
Музыкальные критики с восторгом встретили «Ohms» — в The Guardian заявили, что «Deftones наконец-то создали альбом, в котором доказали, что их энергия абсолютно не уменьшается».
В следующем году Deftones приедут в Москву, чтобы выступить на Park Live. Концерт должен был пройти этим летом, но из‑за пандемии коронавируса фестиваль пришлось перенести на 2021 год.