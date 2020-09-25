Названа главная российская актриса десятилетия

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал рейтинг главных российских актрис последнего десятилетия. Первое место в нем заняла Светлана Ходченкова («Викинг», сериалы «Краткий курс счастливой жизни», «Домашний арест», «Секта»).

При составлении топа во внимание принимали девять критериев: количество проектов, в том числе зарубежных, количество главных ролей, степень участия в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и количество подписчиков в инстаграме, совокупный бюджет и посещаемость пяти самых дорогих и успешных фильмов с участием актрис.

В тройку, кроме Светланы Ходченковой, вошли Александра Бортич («Я худею», «Холоп») и Елена Лядова («Елена», сериал «Измены»).

В десятку также попали Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Главным актером десятилетия по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» назвали Данилу Козловского. Главным режиссером — Андрея Звягинцева, а главным продюсером — Тимура Бекмамбетова.