Рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo ранили четырех человек. Двое в тяжелом состоянии

Как минимум четыре человека были ранены во время нападения рядом с бывшей редакцией журнала Charlie Hebdo в Париже. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет BFM TV.

Квартал происшествия оцеплен полицией. На территорию прибыли элитное подразделение спецназа и лаборатория парижского полицейского управления. В 11-м округе Парижа, где произошло нападение, закрыты школы, детские сады и дома для престарелых.

В начале сентября 2020 года издание Charlie Hebdo вновь опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию начали поступать угрозы.

7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек, ранены еще 11 человек. Теракт был совершен из‑за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.