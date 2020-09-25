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«Мумий Тролль» отпразднуют день рождения альбома «Точно ртуть алоэ» онлайн-концертом в VR

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

16 октября группа «Мумий Тролль» и Илья Лагутенко проведут онлайн-концерт в VR, посвященный 20-летнему юбилею альбома «Точно ртуть алоэ». Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкантов.

Мероприятие пройдет в иммерсивном художественном пространстве, за создание которого отвечает компания Lookport с командой программистов, моушен-дизайнеров, режиссеров, графических дизайнеров, художников и разработчиков VR. Посмотреть его можно будет на платформе Lookport.

Зрители услышат все песни культовой пластинки «Мумий Тролля» в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты. Посмотреть концерт можно будет как с помощью VR-очков, так и через экран смартфона или ноутбука.

В рамках концерта пройдет презентация независимого трибьюта «Карнавала.Нет. XX лет», в записи которого приняли участие главные герои молодой русскоязычной поп-музыки.

После выступления зрители смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet & Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что‑то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно ртуть алоэ VR».

Билеты уже в продаже, стоят они от 500 рублей. Подробнее можно узнать на сайте Lookport .

«Точно ртуть алоэ» — третий альбом «Мумий Тролль», вышедший 5 февраля 2000 года. Пластинка содержит четыре суперхита — «Моя певица», «Невеста?» и «Без обмана».

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