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Idles выпустили новый альбом «Ultra mono». Критики назвали его «постпанк-революцией»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:03

Британская панк-группа Idles выпустила новый альбом «Ultra mono». Послушать его можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.

Критики положительно встретили первый за два года полноформатный релиз Idles. На Metacritic у релиза 79 баллов из 100, The New York Times назвал пластинку «постпанк-революцией», NME — «чудищем, наполненным сарказмом, состраданием и противоречиями».

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива. От этих идей музыканты, впрочем, начали понемногу отдаляться, что проявилось, например, в двух первых синглах с «Ultra Mono» — «Hymn» и «Grounds».

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