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В Москве возвращают ограничения для пожилых людей

Семён Гудошников
Сегодня в 8:45

В Москве из‑за роста случаев коронавируса частично вернут ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в блоге мэра города Сергея Собянина. С 28 сентября им:


  • Не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный участок.
  • Рекомендовано отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, живущими отдельно.
  • Следует поручить покупки и оплату счетов более молодым членам семьи.
  • Если это невозможно, ходить в магазины и аптеки как можно реже и обязательно в масках и перчатках.
  • Настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск.

Руководителей предприятий и организаций Собянин попросил перевести как можно больше сотрудников в удаленный режим. Также им следует обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование масок и перчаток, социальное дистанцирование, измерение температуры сотрудников и тестирование на коронавирус.

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заявил градоначальник.

В Москве за все время было выявлено более 280 тыс. случаев коронавируса. Из них свыше 240 тыс. человек выздоровели, 5129 умерли. В последнее время ежесуточное число новых пациентов растет, 23 сентября оно превысило психологическую отметку в 1 тыс. человек.

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