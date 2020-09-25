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Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «Don't Chase The Dead». В главной роли — Норман Ридус

Семён Гудошников
Сегодня в 9:11

Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «Don't Chase The Dead» со своего нового альбома «We Are Chaos», который вышел 11 сентября.

В видео снялись актер Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» и подруга Мэнсона Линдси Усич. Большую часть клипа Ридус и Мэнсон едут по ночным улицам на машине, а музыкант истекает кровью после ножевого ранения.

Режиссером видео выступил фотограф и клипмейкер Трэвис Шинн.

До выхода одиннадцатого студийного альбома «We Are Chaos» Мэрилин Мэнсон выпустил два кавера: на традиционную американскую песню «God’s Gonna Cut You Down», которую когда‑то исполняли Джонни Кэш, Элвис Пресли, Моби и другие музыканты, а затем — на песню «The End» группы The Doors.

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