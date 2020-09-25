Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «Don't Chase The Dead» со своего нового альбома «We Are Chaos», который вышел 11 сентября.

В видео снялись актер Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» и подруга Мэнсона Линдси Усич. Большую часть клипа Ридус и Мэнсон едут по ночным улицам на машине, а музыкант истекает кровью после ножевого ранения.