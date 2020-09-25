Вышел трейлер российского фильма «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева. Картина появится в кинотеатрах с 8 октября.
«Китобой» рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, чья жизнь сильно меняется с появлением в поселке интернета. Парень влюбляется в американку из видеочата и отправляется к ней через Берингов пролив.
«Китобой» победил в независимой программе «Дни Венеции» Венецианского кинофестиваля, а также взял три награды на фестивале «Кинотавр»: за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.