Вышел трейлер российского фильма «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева. Картина появится в кинотеатрах с 8 октября.

«Китобой» рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, чья жизнь сильно меняется с появлением в поселке интернета. Парень влюбляется в американку из видеочата и отправляется к ней через Берингов пролив.