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Хаски выпустил «Хошхоног» — первый полноформатный альбом за 3,5 года

Семён Гудошников
Сегодня в 10:11

Хаски выпустил новый альбом «Хошхоног» — это первая полноформатная пластинка рэпера с 2017 года, когда свет увидели «Любимые песни (воображаемых) людей». Послушать новый релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

На «Хошхоног» попали 16 треков, включая «Люцифер», «Аферист» и «Бесконечный магазин», выпущенные ранее в виде синглов. Название пластинки отсылает к традиционному бурятскому блюду из бараньей или конской прямой кишки (сам рэпер родом из Бурятии).

На одну из песен «Хошхонога» в скором времени должен выйти клип. Его представители артиста не анонсировали специально, просто москвичей удивила цепочка из тел в мешках, подвешенная к стене дома. Оказалось, что это съемки клипа «Хаски», обещали, что видео появится во второй половине сентября.

«Хошхоног» — третий полноформатный альбом рэпера. Пластинка «сбчь жзнь» вышла в октябре 2013 года, а «Любимые песни (воображаемых) людей» — в марте 2017-го.

Год назад Хаски представил фильм «Люцифер», который назвал «спекулятивным документальным кино». Тогда же он удалил свой готовый альбом «Евангелие от собаки» и заявил о намерении покончить с рэпом, выпустив песни («Человек в интернете», «Убить рэпера», «Животворящий флоу»), отличающиеся от всего, что делал раньше.

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