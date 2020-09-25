В России выявили более 7 тыс. новых случаев коронавируса. Впервые с июня

В России за сутки выявили 7212 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум за три месяца — в последний раз более 7 тыс. пациентов регистрировали 25 июня.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО, Кемеровской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областях.