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В России выявили более 7 тыс. новых случаев коронавируса. Впервые с июня

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

В России за сутки выявили 7212 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум за три месяца — в последний раз более 7 тыс. пациентов регистрировали 25 июня.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО, Кемеровской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 136 048. За сутки умерли 108 человек, за весь период — 20 056. Выздоровели за сутки 4317 пациентов, за все время — 934 146. Число активных случаев на данный момент — 181 846.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 32,2 млн человек, 983 тыс. из них умерли, свыше 22,2 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,9 млн), на втором — Индия (5,8 млн), на третьем — Бразилия (4,6 млн).

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