В Великобритании сумчатая крыса получила высшую награду для животных

В Великобритании сумчатая крыса по имени Магова получила высшую награду для животных — медаль PDSA Gold Medal. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на благотворительную ветеринарную организацию PDSA, присуждающую награды.

Магова последние семь лет ищет неразорвавшиеся наземные мины в Камбодже. Организация, занимавшаяся обучением крысы, отмечает, что животное намного больше, чем обычная домашняя крыса, — оно весит 1,2 килограмма при росте 70 сантиметров, — но все равно достаточно легкое, чтобы не приводить мины в действие.

За все время работы крыса нашла 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов и таким образом помогла очистить от взрывных устройств более 141 тыс. квадратных метров.

Сообщается, что Магова может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, а человеку с металлоискателем для этого понадобится около четырех дней.

На территории Камбоджи до сих пор находится около 6 млн неразорвавшихся снарядов, оставшихся со времен диктатуры «красных кхмеров». Каждый год от их детонации гибнут десятки людей, в 2019 году было 77 жертв.

Крысы обучены искать именно мины и игнорировать безопасный металл: они реагируют на химическое соединение во взрывчатке. Когда животные находят взрывчатку, они царапают ее верхнюю часть, чтобы предупредить людей.