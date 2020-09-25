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navalny/Instagram «Неизвестные добрые друзья»: Навальный поблагодарил пилотов самолета и врачей скорой помощи в Омске
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«Неизвестные добрые друзья»: Навальный поблагодарил пилотов самолета и врачей скорой помощи в Омске

Семён Гудошников
Сегодня в 14:10

Политик Алексей Навальный на своей странице в инстаграме поблагодарил пилотов самолета и врачей скорой помощи, которые доставили его в омскую больницу. По его словам, без этих людей он, скорее всего, не выжил бы.

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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». 24 сентября Навального выписали из клиники «Шарите», однако в течение следующих недель политик будет находиться в Германии и проходить реабилитацию.

О дальнейших планах Навального пока ничего не говорится. 24 сентября стало известно, что судебные приставы наложили арест на все счета политика и его квартиру в Москве — теперь ему нельзя продавать или закладывать свою собственность. Арест связан с иском компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. По ее иску суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выплатить компании по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей). Из‑за иска Навальному пришлось ликвидировать ФБК.

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