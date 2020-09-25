«Неизвестные добрые друзья»: Навальный поблагодарил пилотов самолета и врачей скорой помощи в Омске

Политик Алексей Навальный на своей странице в инстаграме поблагодарил пилотов самолета и врачей скорой помощи, которые доставили его в омскую больницу. По его словам, без этих людей он, скорее всего, не выжил бы.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». 24 сентября Навального выписали из клиники «Шарите», однако в течение следующих недель политик будет находиться в Германии и проходить реабилитацию.

О дальнейших планах Навального пока ничего не говорится. 24 сентября стало известно, что судебные приставы наложили арест на все счета политика и его квартиру в Москве — теперь ему нельзя продавать или закладывать свою собственность. Арест связан с иском компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. По ее иску суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выплатить компании по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей). Из‑за иска Навальному пришлось ликвидировать ФБК.