«Открытые медиа»: Кремль обсуждает введение карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 в день

Администрация президента, правительство и мэрия Москвы обсуждают возможность возобновления карантина в случае роста количества инфицированных COVID-19. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента.

Возобновление карантина возможно, если количество инфицированных COVID-19 в день превысит 10 тыс. человек, а число выздоровевших будет намного ниже.

При этом в правительстве считают, что нужно вводить мягкие ограничения, а не такие, как были весной 2020 года. Жесткие ограничения, как, например, оформление пропусков для выхода из дома и закрытие ресторанов и магазинов, ударят по экономике, считают в правительстве.

Кроме того, мэрия Москвы хочет, чтобы карантинный режим был утвержден на федеральном уровне для всей страны. При этом сейчас главы регионов могут вводить ограничения самостоятельно, без одобрения Кремля.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев заражения COVID-19, из них 1500 новых случаев — в Москве. При этом в России еще с лета 2020 года в статистику попадают только случаи заболевания COVID-19 с симптомами, тогда как бессимптомные больные учитываться перестали.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, а также рекомендовал компаниям перевести сотрудников на удаленную работу.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 32,2 млн человек, 983 тыс. из них умерли, свыше 22,2 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7 млн), на втором — Индия (5,8 млн), на третьем — Бразилия (4,6 млн).