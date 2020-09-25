В Москве завели уголовное дело на полицейских, которые продавали данные из системы видеонаблюдения

В Москве возбудили уголовное дело на двух полицейских, которые, по версии следствия, продавали личные данные граждан из городской системы видеонаблюдения. Об этом пишет «Коммерсант».

Дело возбуждено по статьям 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). Фигуранты — оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов.

Следствие считает, что Иванов хотел получить информацию о частной жизни москвичек Анны Кузнецовой и Надежды Соболь и попросил Шершнева достать ее из городской системы видеонаблюдения. Шершнев, имея доступ к системе, согласился на это предложение «из личной заинтересованности».

При этом Иванов, согласно материалам дела, затем передал личные данные «при неустановленных обстоятельствах» «третьим лицам». В отношении них дело будет расследоваться отдельно.

Анна Кузнецова — волонтер организации «Роскомсвобода». Она решила проверить, возможно ли получить персональные данные о своих перемещениях из городской системы наблюдения. В интернете Кузнецова нашла «барыгу», который всего через пару дней прислал ей за 16 тыс. рублей подробный отчет о ее перемещениях за предыдущий месяц.

В результате «Роскомсвобода» потребовала через суд запретить в городе систему распознавания лиц. В Департаменте информационных технологий (ДИТ) заявили, что не видят поводов для претензий: якобы записи с камер представляют собой только изображения и не содержат персональных данных. В МВД сказали, что хотели бы, чтобы камер было еще больше.