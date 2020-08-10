В Беларуси второй день протестов. Демонстрантов разгоняет не только ОМОН, но и военные

В Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента. Основным местом сбора людей в Минске стала улица Кальварийская. Там, как передает «Наша Нiва», силовики открыли огонь по протестующим (вероятно, резиновыми пулями). Сегодня людей разгоняет не только ОМОН, но и военные.
По подсчетам издания TUT.by, около торгового центра «Корона» собрались около сотни людей в военной форме с автоматами. Они перекрыли мост на Кальварийской и не дают проехать транспорту.
В центре Минска на вход и выход закрыли станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Это сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
Массовые задержания происходят не только в Минске, но и в других городах — Бресте, Бобруйске, Глубоком, Горках, Лиде, Гродно, Новополоцке, Березе. Силовики применяют против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В Бресте также используют против демонстрантов оружие и спецтехнику, сообщает Nexta.
В центре Минска замечены подразделения Внутренних войск Беларуси. Протестующие пытаются строить баррикаду возле метро Пушкинская. Сколько человек задержаны, пока неизвестно.
Накануне во время протестов были задержаны около 3 тыс. человек. Cиловики избивали протестующих, а также применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. Подробнее о том, как проходили протесты, вы можете прочитать здесь.