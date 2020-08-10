В Беларуси второй день протестов. Демонстрантов разгоняет не только ОМОН, но и военные

В Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента. Основным местом сбора людей в Минске стала улица Кальварийская. Там, как передает «Наша Нiва», силовики открыли огонь по протестующим (вероятно, резиновыми пулями). Сегодня людей разгоняет не только ОМОН, но и военные.

По подсчетам издания TUT.by, около торгового центра «Корона» собрались около сотни людей в военной форме с автоматами. Они перекрыли мост на Кальварийской и не дают проехать транспорту.