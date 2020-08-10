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В Беларуси второй день протестов. Демонстрантов разгоняет не только ОМОН, но и военные

Юлия Онодэра
Вчера в 22:55

В Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов президента. Основным местом сбора людей в Минске стала улица Кальварийская. Там, как передает «Наша Нiва», силовики открыли огонь по протестующим (вероятно, резиновыми пулями). Сегодня людей разгоняет не только ОМОН, но и военные.

По подсчетам издания TUT.by, около торгового центра «Корона» собрались около сотни людей в военной форме с автоматами. Они перекрыли мост на Кальварийской и не дают проехать транспорту.

В центре Минска на вход и выход закрыли станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная». Это сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Массовые задержания происходят не только в Минске, но и в других городах — Бресте, Бобруйске, Глубоком, Горках, Лиде, Гродно, Новополоцке, Березе. Силовики применяют против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В Бресте также используют против демонстрантов оружие и спецтехнику, сообщает Nexta.

В центре Минска замечены подразделения Внутренних войск Беларуси. Протестующие пытаются строить баррикаду возле метро Пушкинская. Сколько человек задержаны, пока неизвестно.

Накануне во время протестов были задержаны около 3 тыс. человек. Cиловики избивали протестующих, а также применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. Подробнее о том, как проходили протесты, вы можете прочитать здесь.

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