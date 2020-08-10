После президентских выборов в Беларуси тысячи людей вышли на митинг против фальсификации результатов, а силовики использовали спецтехнику и светошумовые гранаты для разгона протестующих. «Афиша Daily» публикует фотогалерею из Минска, который стал эпицентром протестов.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — 9,9%.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Misha Friedman/Getty Images

Вечером того же дня в Минске и других городах Беларуси прошли протесты против фальсификации результатов на президентских выборах, которые переросли в столкновения с полицией. Силовики разгоняли демонстрации с применением спецтехники: в ходе протестов погиб один человек, а количество задержанных превысило три тысячи.

© Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

© Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

Первые задержания в столице Беларуси начались около девяти вечера — через час после окончания голосования. Вскоре стычки с полицией и силовиками переросли в столкновения: протестующие строили баррикады на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Штурмуя баррикады, силовики использовали светошумовые гранаты и водометы.

© Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Примерно в 23 часа в Минске автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Людей, которые пытались оттащить пострадавшего, забросали гранатами. Тогда же сообщалось о жестоких задержаниях и избиении протестующих: среди пострадавших от действий силовиков оказались журналисты российских изданий.

© Misha Friedman/Getty Images

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Протесты продолжались всю ночь: к семи утра наступило затишье, а митингующие разошлись с криками «Завтра!». В избирательном штабе Светланы Тихановской уже заявили, что не признают официальные итоги выборов, и готовы к длительному мирному протесту.

© Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

© Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images