ООН утверждает, что в Беларуси во время протестов погибли четыре человека

Управление ООН по правам человека опубликовало документ, в котором утверждается, что во время разгонов мирных демонстраций в Беларуси погибли как минимум четыре человека. Судьба еще восьмерых до сих пор неизвестна.

Как отмечает ООН, большинство задержанных во время протестов освобождены. В то же время организация «серьезно обеспокоена» тем, что более сотни человек по-прежнему остаются под стражей. Из этих людей около 60 человек обвиняются в преступлениях, которые могут привести к тюремным срокам.

ООН призывает власти Беларуси «немедленно освободить всех, кто был незаконно или случайно задержан, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний».

По мнению ООН, Беларусь должна обеспечить более полный и точный учет лиц, находящихся под стражей, а также оперативно информировать членов семей и адвокатов о месте их нахождения. Также ООН обеспокоена информацией о жестоком обращении с задержанными, в том числе с несовершеннолетними.

«Мы обеспокоены тем, что, как известно, до настоящего времени не было принято никаких мер по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности», — отмечено в докладе.

Организация напоминает об абсолютном запрете пыток и призывает к оперативному, беспристрастному и независимому расследованию нарушений прав человека, а также поддержке неправительственных правозащитных организаций Беларуси.

С 9 августа в Беларуси проходят акции против результатов выборов. В ходе протестов были задержаны более 7000 человек, многие из них заявляли о насилии и жестоком обращении со стороны милиции и сотрудников ОМОНа.

Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.