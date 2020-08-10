«Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали отпустить журналистов, задержанных в Минске

Редакции «Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали у белорусских властей отпустить российских журналистов, задержанных в Минске, а также «предоставить полную и исчерпывающую информацию» об их состоянии. Совместное обращение изданий опубликовал РБК.

В обращении редакции отмечают, что белорусские власти пошли на применение силы в отношении журналистов, и напоминают, что накануне выборов в жесткой форме были задержаны и депортированы корреспонденты телеканала «Дождь».

Среди пострадавших от действий силовиков журналистов называют спецкора РБК, журналиста «Медузы» Максима Салопова и корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

«Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение», — заявили в обращении.

Издания указывают, что «особенно тревожная» ситуация с Солоповым и Пеговым — от них нет никаких известий. Редакции требуют допустить к задержанным журналистам сотрудников российского посольства и предоставить им при необходимости медицинскую помощь.