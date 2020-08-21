В Минске митингующие выстроились в «Цепь покаяния»

В Минске вечером 21 августа проходит акция «Цепь покаяния», участники которой через весь город выстраиваются в цепочку. Об этом пишет «Интерфакс».

Участники акции выстраиваются в цепи по всему городу — от изолятора на улице Окрестина, где держат ранее задержанных демонстрантов, до урочища Куропаты под Минском, где находится мемориал жертвам репрессий. Митингующих, построившихся в цепочки, можно заметить по всему городу, сообщает издание: на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук и в самих Куропатах.

Как сообщает ТАСС, участники выстроились лампадки, цветы и плакаты, а некоторые активисты раздают молитвенники. Также в руках демонстрантов видны флаги, а проезжающие машины поддерживают их гудками.