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В Минске митингующие выстроились в «Цепь покаяния»

Федор Кузьмин
Вчера в 21:53

В Минске вечером 21 августа проходит акция «Цепь покаяния», участники которой через весь город выстраиваются в цепочку. Об этом пишет «Интерфакс».

Участники акции выстраиваются в цепи по всему городу — от изолятора на улице Окрестина, где держат ранее задержанных демонстрантов, до урочища Куропаты под Минском, где находится мемориал жертвам репрессий. Митингующих, построившихся в цепочки, можно заметить по всему городу, сообщает издание: на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук и в самих Куропатах.

Как сообщает ТАСС, участники выстроились лампадки, цветы и плакаты, а некоторые активисты раздают молитвенники. Также в руках демонстрантов видны флаги, а проезжающие машины поддерживают их гудками.

К 8.30 по московскому времени цепь демонстрантов продолжала расти, сообщают местные жители, а к акции присоединился бывший министр культуры, а ныне член Координационного совета Павел Латушко.

Как пишет «Интерфакс», в урочище Куропаты под Минском захоронены жертвы сталинских репрессий. По некоторым данным — от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 гектаров и охраняется государством, отмечает издание.

В Беларуси c 9 августа идут протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с силовиками, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали.

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