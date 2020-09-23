В Беларуси организовали инаугурацию Лукашенко. Теперь он официально президент

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время инаугурации во Дворце независимости. Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента республики.

Церемония инаугурации Лукашенко заранее не анонсировалась в СМИ. Перед ее началом у резиденции главы страны перекрыли дороги и выставили военную технику. БЕЛТА сообщает, что на церемонию приглашены несколько сотен человек, включая высших должностных лиц, депутатов и членов Совета Республики.

Инаугурация Лукашенко проходит на фоне непрекращающихся протестов в стране. Митинги начались в стране 9 августа, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80%.

В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить транзит власти в стране. Из семи его членов шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе в Беларуси остается только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.